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| | В США застрелен судебный психиатр, работавший над делом об убийстве 6-летней модели

В США застрелен судебный психиатр, работавший над делом об убийстве 6-летней модели

Сегодня, 10:10

Накануне, в США был обнаружен мёртвым Стивен Питт, консультировавший полицию по делу об убийстве 6-летней американской модели Джонбенет Рэмси. Тело мужчины с огнестрельным ранением было найдено в его офисе в городе Финикс, штат Аризона.

 Как сообщают очевидцы, в тот день Стивен Питт с кем-то очень громко ругался в своём офисе, после чего последовал хлопок, похожий на выстрел. Полиция рассматривает вариант того, что убийство было связано с профессиональной деятельность Питта.

Полиция попросила Стивена Питта присоединиться к расследованию в 1997 году. Это был не единичный случай. Психиатр так же занимался многими делами о серийных убийствах, а его организация Steven Pitt & Associates постоянно консультировала правоохранительные органы в делах по обвинениям в сексуальном насилии, стрельбе и прочих.

 Джонбенет Рэмси – победительница многих детских конкурсов красоты в США. Её убили в 1996 году в возрасте шести лет, однако следствию так и не удалось выяснить, кто убийца. Согласно судмедэкспертизе, девочке была нанесена травма черепа, её задушили и, возможно, подвергли сексуальному насилию, о чем свидетельствуют капли крови на нижнем белье, принадлежавшие мужчине.


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