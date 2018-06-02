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| | Во Владимирской области школьный кабинет информатики закрыли из-за опасного излучения

Во Владимирской области школьный кабинет информатики закрыли из-за опасного излучения

Сегодня, 19:06

Нарушение обнаружили специалистами Роспотребнадзора в ходе плановой проверки школьных кабинетов.

 

Стало известно, что в классе, где проходит урок информатики, нарушены требования СанПиН. Анализ показал повышенный уровень напряженности электромагнитных полей. Такие действия по нормам недопустимы, так вредит физическим факторам. За нарушение норм ревизоры составили административный протокол, материалы передали в судебное учреждение.

«Изучив представленные материалы, выслушав пояснения сторон, суд постановил вердикт. Образовательное учреждение признано виновным, так как члены общеобразовательной школы осуществили административное правонарушение и подвергнуты наказанию в виде приостановления деятельности по оказанию услуг образования в кабинете информатики на срок 85 суток», - заявила сотрудница Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Сообщается, что за летние каникулы администрация школы обязана наладить кабинет информатики.


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