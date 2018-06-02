В Воронеже избиение в формата "трое на одного" попало на видео

Страшное избиение зафиксировал один из местных жителей, находясь в квартире. Ролик был опубликован 1 июня на просторах YouTube.

Молодой человек в синей куртке, проходящий мимо лежащего мужчины, бьет его с ноги по спине. После избивать вышло еще двое парней, которые наносят удары прямо в лицо. Отмечается, что происшествие происходило в центре Воронежа среди глубокой ночи.

Почему «оператор» не осуществил звонок в полицию, никто не знает. Также неизвестно, из-за чего группа молодых людей начала жестоко избивать мужчину. Многие горожане уверены, что такую агрессию нельзя оставить безнаказанной.

«Чего мы боимся? Позвонить в полицию? Заступиться? Раньше такого не было, люди были более смелые. Боимся, а вдруг тумаков получим. Страшно от равнодушия», - написал местная жительница.

В конце ролика к пострадавшему подошел неизвестный прохожий, который помог подняться и покинуть проезжую часть. Судя по ходьбе, у избитого нет сил даже нормально встать на ноги. К сожалению никто не знает чем закончился жестокий инцидент.