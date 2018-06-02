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| | В Коми медведь гонялся за полицией и бегал от нее же

В Коми медведь гонялся за полицией и бегал от нее же

Сегодня, 18:04

Инцидент на днях произошел в Печоре на территории детской площадке, прилегающей к жилым домам. Один из местных школьников проявил храбрость, засняв «променад» хищника на камеру, впоследствии выложив видеоролик в группу «Типичная Печора».

 

По словам очевидцев, косолапый совершал прогулку по детской площадке, невзирая на возмущенные крики и лай собак, обнюхивая территорию. Местные жители не могли собственными усилиями избавиться от незваного гостя, поэтому они призвали на помощь сотрудников правоохранительных органов.

Полиция появилась как раз вовремя, поскольку медведь собрался пойти по дороге к жилому зданию, но путь ему преградила патрульная машина со включенным на полную мощность спецсигналом, который напугал хищника и загнал его в лес. Медведь гонялся за полицией и убегал от нее же.

Население Печоры неоднократно жалуется на атаку медведей, которые в последнее время начали регулярно появляться в городе в людных местах, где они пытаются отыскать еду. Один хищник даже пристал к стражам порядка на объездной трассе, выпрашивая у них еду, при этом перекрыв движение автомобилю.


Пойда Анна
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