Студенты МГУ предстанут перед судом за вандализм указателя к ЧМ-2018

Уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм" заведено в отношении провинившихся. О деталях происшествия рассказал представитель МВД России по Москве.

Три студента испортили рекламную конструкцию, на которой изображалась информация касательно предстоящего чемпионата мира по футболу 2018. Обвиняемые испортили рекламную тумбу, написав "Нет фан-зоне".

Правоохранительные органы провели оценку ущерба, нанесенного студентами. Он составил 65 тысяч рублей. Задержанные были доставлены в отделение полиции, где провели допрос для выяснения причин и деталей поступка. После проведения необходимых мероприятий студентов отпустили.

Студенты МГУ крайне негативно отнеслись к размещению фан-зоны предстоящего Мундиаля около здания учебного учреждения. Они не намерены съезжать из общежития во время футбольных игр.



