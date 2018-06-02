В Иране разбился самолет ВВС

Происшествие произошло около населенного пункта Дастерд (провинция Исфахан). Причиной крушения стали технические неполадки лайнера. Об инциденте пишет издание Fars.

Сообщается, что истребитель F-7 ВВС страны разбился в центральной части Ирана. В ходе тренировочного полета самолет упал возле асфальтового завода прямо на дорогу Хасанабад — Дахкурд. Пилотам удалось увести падавший лайнер от населенных мест, после этого управляющие машиной катапультировались. Их нашли спасатели, которые доставили пилотов в стационар для обследования.

Предварительно руководители операцией думают, что причиной стали технические неисправности. К счастью все остались целы, никто не пострадал.

F-7 - экспортная модификация многоцелевого истребителя КНР Chengdu J-7 (аналогичен советскому МиГ-21 Ф-13). Долгое время лайнер был основой ВВС Китая. Известно, что F-7 закупают многие азиатские и африканские страны.