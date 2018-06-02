"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

 Знаменитость довела до грани своих фанатов настолько, что они готовы стать хейтерами.

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

От Редактора

Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

 Президент США обнародовал совместное фото с моделью в Twitter и заявил, что прекрасно пообщался со

Сюжеты :

Собака за рулем маршрутки насмешила жителей Брянска Фото 155-килограммовой модели в купальнике потрясло пользователей Алкоголик или балерина: В Сети высмеяли странное фото Порошенко Звезды стали за прилавок с мороженым в День защиты детей Чубайс объяснил намерение присвоить пенсии россиян Во Владимирской области школьный кабинет информатики закрыли из-за опасного излучения Жиросжигатели попали под запрет в России Эксперты сравнили характеристики Xiaomi Mi 8 и OnePlus 6 Муж Бородиной Омаров создал новый проект о мужских проблемах Анастасия Макеева раскритиковала актёрский талант Глеба Матвейчука Садистский выгул кота шокировал жителей Воронежа Су-25 пролетел на чрезвычайно низкой высоте над украинским пляжем
| | В Иране разбился самолет ВВС

В Иране разбился самолет ВВС

Сегодня, 17:46

Происшествие произошло около населенного пункта Дастерд (провинция Исфахан). Причиной крушения стали технические неполадки лайнера. Об инциденте пишет издание Fars.

 

Сообщается, что истребитель F-7 ВВС страны разбился в центральной части Ирана. В ходе тренировочного полета самолет упал возле асфальтового завода прямо на дорогу Хасанабад — Дахкурд. Пилотам удалось увести падавший лайнер от населенных мест, после этого управляющие машиной катапультировались. Их нашли спасатели, которые доставили пилотов в стационар для обследования.

Предварительно руководители операцией думают, что причиной стали технические неисправности. К счастью все остались целы, никто не пострадал.

F-7 - экспортная модификация многоцелевого истребителя КНР Chengdu J-7 (аналогичен советскому МиГ-21 Ф-13). Долгое время лайнер был основой ВВС Китая. Известно, что F-7 закупают многие азиатские и африканские страны.


Новости по теме
Самолет канадских ВВС разбился во время тренировочного полета&#8205;
Самолет канадских ВВС разбился во время тренировочного полета&#8205;

Самолет ВВС Канады накануне потерпел крушение в центре страны, когда проходил учения. Двоим пилотам удалось выжить, вовремя катапультировавшись.

На территории Казахстана разбился истребитель Су-27
На территории Казахстана разбился истребитель Су-27

На территории Казахстана во время испытательного полета разбился истребитель Су-27, находящийся на вооружении у страны. К счастью, никто не пострадал.

Американский истребитель F-35B загорелся по время тренировочного полета
Американский истребитель F-35B загорелся по время тренировочного полета

27 октября в районе Бофорта, Южная Каролина, во время тренировочного полета загорелся истребитель F-35B. Самолет успешно совершил посадку, в инциденте никто не

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
WeeksTime
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото
Панин поздравил россиян с Днем защиты детей «голым» семейным фото

Скандальный российский артист выбрал оригинальный способ поздравить жителей страны с наступлением лета. Актер опубликовал на своей странице Instagram снимок,

Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию
Дочь Долиной объяснила, отчего ее мать сменила еврейскую фамилию

 Певица вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Александрой посетила конкурс «Детская новая волна». Пока бабушка и внучка пели на сцене, Ангелина поведала историю

Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»
Бузову снова высмеяли за фирменный «жест гинеколога»

В такой позе певица уже не раз появлялась в своём микроблоге, даже не зная об истинном предназначении того символа, который она постоянно изображает с помощью

Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости