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| | Голого мужчину с охраной заметили в парке Кисловодска

Голого мужчину с охраной заметили в парке Кисловодска

Сегодня, 17:07

Пользователи стали упражняться в юморе, стараясь понять мотивы столь экстравагантного поступка молодого человека.

В ряде соцсетей популярность набирает видео, снятое в Ставропольском крае, в котором абсолютно голого мужчину, идущего в парке Кисловодска, сопровождала его «охрана». Охраной оказались активисты, которые посчитали нужным сопроводить хулигана, обнажившего своё мужское достоинство, подальше от отдыхающих в парке людей. В комментариях под видео многие пользователи стали шутить о причинах его появления в общественном месте в абсолютно голом виде.

Некоторые юзеры предположили, что незадачливый житель Кисловодска попросту заправил свой автомобиль, а из-за нынешних цен на бензин эта затея вынудила его продать даже всю одежду. Другие же попросту заметили, что мужчина мог проиграть спор, или он выполнял таким образом карточный долг. Также многих пользователей насмешил тот факт, что мужское достоинство на видео посредством монтажа «спрятали» под шляпой. «Шляпа под шляпой»: шутили пользователи.


Александр Вест
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