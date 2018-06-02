В Турции прохожий головой обезвредил избивающего жену мужчину

Пользователи удивились неожиданному приёму бдительного гражданина, который сбил с ног обидчика дамы.

В Сети обсуждают видеозапись, на которой прохожий в Турции своей головой сумел обезвредить избивающего свою бывшую жену мужчину. На видео заметно, что мужчина держит в руке какой-то предмет белого цвета, которым и избивает беззащитную женщину. Гражданка не стала сопротивляться, а попросту упала на колени, принимая удар за ударом от своего бывшего супруга. Однако, вскоре на тротуаре появляется случайный прохожий, который решил заступиться за слабую женщину. Незнакомец разбежался и со всей силы ударил своей головой мужчину прямо в его голову, из-за чего тот упал на землю и растерялся.

Тут же на подмогу случайному герою подоспели и другие прохожие, они помогли ему усмирить мужчину, который избивал свою экс-супругу, а вокруг обездвиженного «горе-бойца» в мгновение ока собралась настоящая толпа зевак, прибывшая на крики.

Александр Вест