Сотрудники белгородской границы вернули на Украину живых раков и голубей

В багажнике автомобиля мужчина собирался тайком провезти живых существ в Москву, не имея на них соответствующих документов.

На белгородской границе сотрудники таможенного контроля вернули на Украину 10 голубей и 50 раков. Живых раков мужчина вёз в Москву в багажнике своего автомобиля. Когда представители Россельхознадзора попросили гражданина предъявить документы на ввозимый «живой груз», у мужчины их не оказалось при себе, из-за чего и был составлен акт о возврате груза на территорию Украины. Также другой мужчина собирался незаконным путём переправить на российскую территорию 10 живых голубей.

Сотрудники Россельхознадзора объяснили владельцу птиц, что голуби могут быть разносчиками различных опасных заболеваний, поэтому при провозе их через границу необходимо иметь при себе соответствующие документы, подтверждённые ветеринаром, которых у него при себе не оказалось. Птицам, как и ракам, пришлось возвращаться на Украину.

Александр Вест