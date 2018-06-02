В Тольятти воспитанники детского сада проглотили гидрогелевые шарики и попали в больницу

Инцидент произошел в Автозаводском районе Тольятти 1 июня. Один ребенок принес в детсад гидрогелевые шарики. Ребята решили проверить его вкусовые качества и поплатились за своё любопытство. Информацию о случившемся распространяют местные СМИ.

В Тольятти воспитанники детского сада возрастом 2-3 года проглотили гидрогелевые шарики и попали в больницу. Из-за юного возраста ребят пришлось госпитализировать всю группу из 15 человек. Малыши не смогли объяснить кто именно проглотил шарики. Воспитатели вызвали врачей, и они приняли решение госпитализировать детей.

Гидрогелевые шарики опасны тем, что в желудке они увеличиваются в размерах под воздействием влажной среды и в итоге могут вызвать непроходимость кишечника. По словам очевидцев, на место происшествия приехали три бригады медиков. Они завели малышей в машины по 5 человек в каждую и отвезли в клинику.

Домбровский Сергей