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| | Шпионский самолёт США следит за Россией из неба Финляндии

Шпионский самолёт США следит за Россией из неба Финляндии

Сегодня, 14:49

По мнению доморощенных уфологов и стронников конспирологических теорий, сверхзвуковой самолёт-шпион США следил за территорией России. Видео этого события было снято на границе с Финляндией.

После просмотра этого видео становится понятно, почему оно взбудоражило сторонников НЛО. На кадрах ролика хорошо виден яркий светящийся обьект треугольной формы. Он то приближается, то отдаляется, не позволяя себя рассмотреть более детально. Дейстительно, был велик соблазн назвать его неопознанным.

После ожесточенных споров, уфологи-конспирологи пришли к выводу, что это вовсе не НЛО. По всем видимым признакам, конфигурации, полёту - это ни что иное, как TR-3 Black Manta - секретный сверхзвуковой самолёт-разведчик ВВС США. Этот аппарт создан для ведения шпионажа не только из небесного пространства, но и из космоса. Ранее он был замечен над территориями других стран и даже у МКС.


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