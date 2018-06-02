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| | В гостинице в Ереване постояльцы массово пострадали из-за отравления хлоркой

В гостинице в Ереване постояльцы массово пострадали из-за отравления хлоркой

Сегодня, 13:42

По предварительным подсчетам, количество пострадавших составило не менее 13 человек. Эту информацию сегодня обнародовали сотрудники пресс-службы местных правоохранительных органов.

Работники медицинского центра «Григорий Просветитель», соблюдая служебную инструкцию, поставили полицию Еревана в известность о случае массового отравления в гостинце.

Полициейские прибыли на место происшествия, где провели все необхоимые процедуры. Согласно результатам экспертизы, отдыхающие заработали отравление хлором в результате плавания в бассейне. В настоящее время отель временно прекратил работу, так как его подвергают различным проверкам, дабы избавиться от угрозы жизни постояльцев.


Пойда Анна
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