"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | В Самаре отремонтированный подъезд залили фекалиями

В Самаре отремонтированный подъезд залили фекалиями

Сегодня, 13:38

Таким необычным исходом завершился спор между управдомом и бригадой строителей, которым поручили отремонтировать подъезд. Обиженные рабочие в конечном итоге залили вход в здание экскрементами.

В Mash сообщается, что управдом, который проверял результат ремонта, обнаружил недочеты и показал рабочим на них, потом домочадцы пошли к прорабу с просьбой устранить их. Руководитель принял все пожелания и дал указание рабочим совершить некие правки в объекте. Известно, что расходы на переделку также были включены в смету.
Однако управдом не согласился с таким решением и заявил, что не станет платить. После конфликта между сторонами, неизвестные залили обновленный подъезд фекалиями. В управдоме предполагают, что строители наняли для совершения преступления посторонних личностей. Жители подали заявление в полицию, чтобы вершители правосудия отыскали и наказали преступников.


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