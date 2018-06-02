В Самаре отремонтированный подъезд залили фекалиями

Таким необычным исходом завершился спор между управдомом и бригадой строителей, которым поручили отремонтировать подъезд. Обиженные рабочие в конечном итоге залили вход в здание экскрементами.

В Mash сообщается, что управдом, который проверял результат ремонта, обнаружил недочеты и показал рабочим на них, потом домочадцы пошли к прорабу с просьбой устранить их. Руководитель принял все пожелания и дал указание рабочим совершить некие правки в объекте. Известно, что расходы на переделку также были включены в смету.

Однако управдом не согласился с таким решением и заявил, что не станет платить. После конфликта между сторонами, неизвестные залили обновленный подъезд фекалиями. В управдоме предполагают, что строители наняли для совершения преступления посторонних личностей. Жители подали заявление в полицию, чтобы вершители правосудия отыскали и наказали преступников.