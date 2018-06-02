Колумбийский футболист Алехандро Пеньяранда застрелен

Как сообщается, кроме Алехандро ранения получил другой футболист колумбийской команды по футболу, Эссьен Искьердо. Они и еще несколько футболистов собрались в доме Кристиана Борхи на вечеринку, но туда пришел еще кто-то, кто и совершил несколько выстрелов.

Сообщается, что футболисты пришли на вечеринку, но некоторые из них уехали с нее не на своих спорткарах, а на каретах скорой помощи. Эссьен Искьердо был госпитализирован с несколькими огнестрельными ранениями, к сожалению, старания медиков по отношению к Пеньяранде были безуспешными, он скончался.

За предоставление полезной информации о преступнике обещают 3,5 тысяч долларов. Полиция не знает личность того, кто убил известного 24-летнего футболиста. Некоторые источники сообщают, что злоумышленник пришел на вечеринку, перепрыгнул через ограду и стал спрашивать о какой-то женщине, чтобы узнать ее местоположение, через некоторое время он достал пистолет и начал стрелять по всем под ряд. Можно смело предположить, что убийство произошло из-за женщины, однако ее личность не сообщается в прессе.

Алиса Гилберт