В Подмосковье два подростка погибли из-за столкновения скутера с легковым автомобилем

За рулем Chevrolet находилась 24-летняя женщина-водитель. Погибшим школьникам было 14 и 15 лет.

На Минском шоссе в Подмосковье произошло столкновение легкового автомобиля модели Chevrolet и скутера. За рулем машины находилась 24-летняя женщина-водитель, а скутером управлял 15-летний подросток. Школьник, как и его 14-летний пассажир, скончались на месте аварии из-за полученных травм. Сотрудники ГИБДД информируют, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

1 июня в Ступино в Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого умерли два человека. Водитель вместе с пассажиром ехал в легковом автомобиле, но внезапно управление транспортным средством было потеряно, в результате чего машина врезалась в дерево.

В поселке Восточный в Подмосковье 30 мая произошло столкновение грузовика с рейсовым автобусом. В результате ДТП пострадавшими оказались 5 человек, трое из которых не достигли совершеннолетнего возраста.