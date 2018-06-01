В Москве произошло возгорание в Институте хирургии имени Вишневского

Поступила информация, что на данный момент из здания эвакуировано порядка ста человек на улице Большой Серпуховской. Пожару якобы присвоили второй уровень сложности.

Спустя некоторое время пожар в НМИЦ прокомментировало руководство Института. Оказалось, сообщение о том, что горит Институт хирургии имени Вишневского – это фейк. Никакого возгорания, сведения о котором на пульт дежурного поступило 1 июня, на самом деле не было. Недоразумение возникло из-за того, что сработала пожарная сигнализация. Система отреагировала на поломку и задымление прибора в клинической лаборатории. Работники смогли воспрепятствовать возгоранию своими силами – они обесточили вышедший из строя прибор и решили таким образом проблему.

Информация о том, что эвакуированы люди и пострадали сотрудники медучреждения также действительности не соответствует. На самом деле никто не пострадал.

Дарья Светозарова