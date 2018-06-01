Полиция Франции взорвала фургон с надписью «Аллах акбар»

Подозрительное транспортное средство заметили недалеко от торгового центра в пригороде Парижа. Подозрения полицейских вызвала исламистская надпись на кузове и обмотанная скотчем батарея в салоне фургона.

Полиция Франции несколько часов назад взорвала белый фургон в пригороде Парижа, который правоохранителям показался подозрительным. На кузове стоящего у торгового центра транспортного средства было написано «Аллах велик», а в салоне находился предмет, напоминающий батарею, обмотанный скотчем.

Перед спецоперацией по разминированию авто часть торгового центра, как и парковку, эвакуировали в мерах безопасности. После взрыва был проведен обыск фургона, но в нем не было найдено ничего подозрительного.

В апреле похожий белый фургон остановили на границе Италии и Франции. Внутри транспортного средства находились 2,5 кг тротила, который 56-летний водитель перевозил на французскую территорию. Ранее судимого гражданина Боснии и Герцеговины задержали полицейские.