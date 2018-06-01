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| | В Варшаве экстренно сел самолет рейсом Каир - Копенгаген

В Варшаве экстренно сел самолет рейсом Каир - Копенгаген

Вчера, 19:41

Причиной вынужденной посадки является поломка механизма электропитания.

Самолет авиаперевозчика EgyptAir, который летел из Каира в датскую столицу Копенгаген, экстренно сел в Варшаве. На борту находились более 60 человек. В результате срочного приземления никто из них не пострадал. 

Ранее в Саудовской Аравии совершил экстренную посадку неисправный самолет, приземлился в авиагавани Джидды борт без шасси. Как стало известно, после взлета капитан судна заявил о поломке в механизме передних колес. Приземление оказалось довольно гладким, с пассажирами все в порядке.

Схожий эпизод произошел в Якутии, где приземлился самолет Ан-24 со сломанным шасси. После приземления ему отбуксировали для ремонта. У лайнера оказались поврежденными пневматики.


Никита Готский
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