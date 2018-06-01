«Фекальный апокалипсис»: Поселок в Украине тонет в человеческих испражнениях

В населенном пункте Мирном в Запорожской области, под Мелитополем разразилась настоящая экологическая катастрофа. Поселок тонет в фекалиях, и это не преувеличение. Всего в километре от эпицентра потопа находится памятник «Каменная могила».

Нечистоты выливаются наружу в лесу, в непосредственной близости от населенных многоэтажек. Несмотря на то, что местные жители жалуются на происходящее и регулярно рассказывают, какие кошмарные последствия может возыметь «фекальный апокалипсис», широкой огласки это не получило. Местные власти не воспринимают катастрофу всерьез, а посему поселок в Украине и дальше тонет в человеческих испражнениях.

Туристы, которые посещают «Каменную могилу», жалуются на вонь, которая никак не выветривается из-за жары. Однако неприятный запах – это вершина айсберга. Гораздо опаснее то, что канализационные стоки впитываются в почву и почвенные воды, загрязняя Молочный лиман.

Ранее поселковый голова Юрий Радьков дал добро на строительство военных казарм, заверив, что канализация находится в идеальном состоянии. Позже губернатора Запорожской области Константина Брыля проинформировали, что это расходится с действительностью, и Радькову даже направили предписание, но оно легло «под сукно». На уровне Верховной Рады вопросом также никто не занимается, хоть там и есть представитель от Мелитопольского округа Евгений Балицкий. Жители Мирного еще раз убедились, что там, где нечем поживиться, их депутат бездействует.

Дарья Светозарова