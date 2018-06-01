"Позорный секс": У дагестанца вымогали полмиллиона рублей за оральный секс

Вымогатели организовали ловушку для молодого парня из села Хазар. Девушка, которая являлась их сообщницей коллектива из пяти мужчин, смогла заманить парня обещанием исполнить его похотливые желания.

В дачном домике ожидали дагестанца пять пройдох. Девушка рассказала ему о том, что больше всего ей нравится заниматься оральным сексом. Дагестанец, на задумываясь, согласился. В тот момент, когда девушка доставляла ему удовольствие, ворвалась компания и начала бить несчастного за "позорный секс".

После шантажисты заявили ему о размещении видео с его участием в любовных утехах, если он не заплатит им 500 000 рублей. Пойманный в ловушку обманул пройдох, сказав, что пойдет за необходимой суммой домой. Парень решил сообщить об обстоятельствах случившегося правоохранительным органам.

Шантажисты были задержаны полицией. Им предъявлены обвинения в разбое и распространении клеветы.