"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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Обнаженные фото сменились снимком из Белого дома: Ким Кардашьян встретилась с Дональдом Трампом

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| | "Позорный секс": У дагестанца вымогали полмиллиона рублей за оральный секс

"Позорный секс": У дагестанца вымогали полмиллиона рублей за оральный секс

Вчера, 17:36

Вымогатели организовали ловушку для молодого парня из села Хазар. Девушка, которая являлась их сообщницей коллектива из пяти мужчин, смогла заманить парня обещанием исполнить его похотливые желания.

В дачном домике ожидали дагестанца пять пройдох. Девушка рассказала ему о том, что больше всего ей нравится заниматься оральным сексом. Дагестанец, на задумываясь, согласился. В тот момент, когда девушка доставляла ему удовольствие, ворвалась компания и начала бить несчастного за "позорный секс".

После шантажисты заявили ему о размещении видео с его участием в любовных утехах, если он не заплатит им 500 000 рублей. Пойманный в ловушку обманул пройдох, сказав, что пойдет за необходимой суммой домой. Парень решил сообщить об обстоятельствах случившегося правоохранительным органам.

Шантажисты были задержаны полицией. Им предъявлены обвинения в разбое и распространении клеветы.


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