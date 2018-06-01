"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

Шоу-Бизнес

"Люди Бузовой" обвинили певицу в лицемерии

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| | В Ростове у семейной пары изъяли тонны красной и черной икры «второй свежести»

В Ростове у семейной пары изъяли тонны красной и черной икры «второй свежести»

Вчера, 17:27

Супруги в течение длительного времени торговали рыбной продукцией, не соответствующей нормам безопасности, без каких-либо документов на нее и разрешения.

Пресс-служба СУСК РФ по Ростовской области проинформировала о пресечении незаконного оборота рыбной продукции: сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме в Железнодорожном районе Ростова и изъяли у семейной пары тонны красной и черной икры «второй свежести». Всего оперативники смогли найти полторы тонны продукции: более восьми тысяч особей рыбы с икрой, в том числе осетров, занесенных в Красную книгу. Исследования показали, что все найденное представляет опасность для здоровья и жизни людей. Также у супругов была обнаружена специальная тара для расфасовки продукции.

В отношении семейной пары было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 238 УК РФ, предусматривающей штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы до шести лет.


Виктория Озерова
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Мурманскими полицейскими из незаконного оборота изъято более тонны алкогольной продукции
Мурманскими полицейскими из незаконного оборота изъято более тонны алкогольной продукции

В Мурманске полицейскими пресечен факт незаконного распространения алкоголя несовершеннолетним гражданам. Сообщили корреспонденту информационного агентства

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