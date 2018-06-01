В Ростове у семейной пары изъяли тонны красной и черной икры «второй свежести»

Супруги в течение длительного времени торговали рыбной продукцией, не соответствующей нормам безопасности, без каких-либо документов на нее и разрешения.

Пресс-служба СУСК РФ по Ростовской области проинформировала о пресечении незаконного оборота рыбной продукции: сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме в Железнодорожном районе Ростова и изъяли у семейной пары тонны красной и черной икры «второй свежести». Всего оперативники смогли найти полторы тонны продукции: более восьми тысяч особей рыбы с икрой, в том числе осетров, занесенных в Красную книгу. Исследования показали, что все найденное представляет опасность для здоровья и жизни людей. Также у супругов была обнаружена специальная тара для расфасовки продукции.

В отношении семейной пары было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 238 УК РФ, предусматривающей штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы до шести лет.

Виктория Озерова