Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Эксперт рассказал, почему Galaxy S9 ещё долго будут покупать Snapchat целый день издевался над Facebook при помощи русского бот-фильтра Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель «Роскосмос» создает систему для предотвращения ДТП в космосе В Сочи эвакуируют людей из горящего дома Российское приложение бьет рекорды скачиваний в App Store и Google Play Украинского тяжелоатлета Пелешенко отстранили из-за допинга Плохая примета: Пропуск предшествовал гибели Юрия Гагарина В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера В Сети появился архивный снимок Сергея Лазарева подростковых времён Snapchat разыграл своих пользователей в День дурака Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон
| | В бассейне Перми чуть не утонула 11-летняя спортсменка

В бассейне Перми чуть не утонула 11-летняя спортсменка

Сегодня, 22:22
В бассейне Перми едва не захлебнулась 11-летняя девочка. Инцидент произошел вчера в спорткомплексе.

В бассейне Перми чуть не утонула 11-летняя спортсменка

 

По словам сотрудников регионального Минздрава, городская скорая помощь получила сигнал о происшествии в половине пятого вечера. До появления медиков в стенах пермского спорткомплекса медицинские работники учреждения попытались привести девочку в сознание. Явившиеся «эскулапы» смогли восстановить сердечную деятельность девочки. Сейчас она лежит в детской клинике в тяжелом состоянии.

Ранее в Обнинске во время соревнований по плаванию умер юный пловец. Парень преодолел 50-метровое расстояние, но в один момент он почувствовал себя плохо. Через час он умер.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
На Кубани 2-летняя девочка утонула в надувном бассейне
На Кубани 2-летняя девочка утонула в надувном бассейне

По информации СК РФ, на Кубани 2-летняя девочка утонула в надувном бассейне, в это время за ребенком присматривала бабушка, проводятся следственные мероприятия.

На отдыхе в Турции умерла 11-летняя девочка из РФ
На отдыхе в Турции умерла 11-летняя девочка из РФ

В турецкой Анталье умерла 11-летняя девочка из России после купания в бассейне. Трагический инцидент произошел на курорте Белек.

В полицейском отделении Перми умер задержанный
В полицейском отделении Перми умер задержанный

В пресс-центре ГУ МВД Пермского края сообщают, что в полицейском отделении Индустриального района внезапно скончался 41-летний задержанный. По данному факту

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости