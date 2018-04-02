В бассейне Перми чуть не утонула 11-летняя спортсменка

В бассейне Перми едва не захлебнулась 11-летняя девочка. Инцидент произошел вчера в спорткомплексе.

Никита Готский

По словам сотрудников регионального Минздрава, городская скорая помощь получила сигнал о происшествии в половине пятого вечера. До появления медиков в стенах пермского спорткомплекса медицинские работники учреждения попытались привести девочку в сознание. Явившиеся «эскулапы» смогли восстановить сердечную деятельность девочки. Сейчас она лежит в детской клинике в тяжелом состоянии.Ранее в Обнинске во время соревнований по плаванию умер юный пловец. Парень преодолел 50-метровое расстояние, но в один момент он почувствовал себя плохо. Через час он умер.