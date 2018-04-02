В бассейне Перми чуть не утонула 11-летняя спортсменка

По словам сотрудников регионального Минздрава, городская скорая помощь получила сигнал о происшествии в половине пятого вечера. До появления медиков в стенах пермского спорткомплекса медицинские работники учреждения попытались привести девочку в сознание. Явившиеся «эскулапы» смогли восстановить сердечную деятельность девочки. Сейчас она лежит в детской клинике в тяжелом состоянии.
Ранее в Обнинске во время соревнований по плаванию умер юный пловец. Парень преодолел 50-метровое расстояние, но в один момент он почувствовал себя плохо. Через час он умер.
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