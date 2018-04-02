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| | В Таганроге на территории детского сада произошел огромный провал грунта

В Таганроге на территории детского сада произошел огромный провал грунта

Сегодня, 21:30
В Таганроге Ростовской области на площадке детского сада был образован провал. Известно, что на месте инцидента была сливной ямы. Информацию предоставила горадминистрация.

В Таганроге на территории детского сада произошел огромный провал грунта

 

В сообщении поведали, что в городе случился очередной провал. Отмечается, что опасная территория огорожена для того, чтобы никто туда не упал. Известно, что в администрации Таганрога дали указ о засыпании провала в течение дня. Ведомство отмечает, что слухи о провел корректор не правдивы.

Горадминистрация сообщает, что инцидент произошел 2 апреля ранним утром.

 

Напомним, что ранее в Таганроге был введен режим ЧС вследствие того, что в городе случаются многочисленные провалы грунта над аварийными канализационными протоками. Известно, что сроки использования городских коллекторов истеки еще несколько лет назад, поэтому Таганрог нуждается в реконструкции
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