В Таганроге на территории детского сада произошел огромный провал грунта

В сообщении поведали, что в городе случился очередной провал. Отмечается, что опасная территория огорожена для того, чтобы никто туда не упал. Известно, что в администрации Таганрога дали указ о засыпании провала в течение дня. Ведомство отмечает, что слухи о провел корректор не правдивы.
Горадминистрация сообщает, что инцидент произошел 2 апреля ранним утром.
Напомним, что ранее в Таганроге был введен режим ЧС вследствие того, что в городе случаются многочисленные провалы грунта над аварийными канализационными протоками. Известно, что сроки использования городских коллекторов истеки еще несколько лет назад, поэтому Таганрог нуждается в реконструкции
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях