В Таганроге на территории детского сада произошел огромный провал грунта

В Таганроге Ростовской области на площадке детского сада был образован провал. Известно, что на месте инцидента была сливной ямы. Информацию предоставила горадминистрация.

В сообщении поведали, что в городе случился очередной провал. Отмечается, что опасная территория огорожена для того, чтобы никто туда не упал. Известно, что в администрации Таганрога дали указ о засыпании провала в течение дня. Ведомство отмечает, что слухи о провел корректор не правдивы.Горадминистрация сообщает, что инцидент произошел 2 апреля ранним утром.

Напомним, что ранее в Таганроге был введен режим ЧС вследствие того, что в городе случаются многочисленные провалы грунта над аварийными канализационными протоками. Известно, что сроки использования городских коллекторов истеки еще несколько лет назад, поэтому Таганрог нуждается в реконструкции