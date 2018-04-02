В ереванском Burger King в результате взрыва пострадали люди

В пресс-издании МЧС Армении сообщают, что 2 апреля произошел в районе Северного проспекта Еревана, где находится фастфуд-кафе Burger King. Известно, что есть пострадавшие.

На сайте МЧС по Еревану написано, что в 20.44 по местному времени (19.44 мск – прим. VladTime) в учреждение поступил вызов о том, что на Северном проспекте случился взрыв. Отмечается, что есть пострадавшие, примерно, семь человек. Всем им нужна неотложная помощь медработников. Ведомство сообщает, что на место инцидента отправили четыре расчета спасателей, опергруппы, а также службы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.В СМИ Армении отмечают, что в одном из кафе, которое расположено на Северном проспекте, взорвался газовый баллон. Официальных данных о пострадавших и прочих подробностях пока что нет.Очевидцы сообщают, что взорванное здание – местное заведение быстрого питания «Burger King».