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| | В ереванском Burger King в результате взрыва пострадали люди

В ереванском Burger King в результате взрыва пострадали люди

Сегодня, 21:11
В пресс-издании МЧС Армении сообщают, что 2 апреля произошел в районе Северного проспекта Еревана, где находится фастфуд-кафе Burger King. Известно, что есть пострадавшие.

В ереванском Burger King в результате взрыва пострадали люди

 

На сайте МЧС по Еревану написано, что в 20.44 по местному времени (19.44 мск – прим. VladTime) в учреждение поступил вызов о том, что на Северном проспекте случился взрыв. Отмечается, что есть пострадавшие, примерно, семь человек. Всем им нужна неотложная помощь медработников. Ведомство сообщает, что на место инцидента отправили четыре расчета спасателей, опергруппы, а также службы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления.

В СМИ Армении отмечают, что в одном из кафе, которое расположено на Северном проспекте, взорвался газовый баллон. Официальных данных о пострадавших и прочих подробностях пока что нет.

Очевидцы сообщают, что взорванное здание – местное заведение быстрого питания «Burger King».
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