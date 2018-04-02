Петербургский водитель показал свои навыки дрифта на газоне

2 апреля водитель Infiniti решили испытать свой аппарат на умение совершать зрелищные кульбиты. Судя по отзывам очевидцев, владельцу это удалось более чем. Пользователи соцсети «ВКонтакте» называют зрелище «инфинити головного мозга».

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Сегодня в группе «ДТП и ЧП Петербург» что базируется на портале «ВКонтакте» один из участников интернет-сообщества поделился эффектными фотографиями, на которых видно как один из петербуржских водителей отрабатывает навыки феерических поворотов при помощи спаленных колес своего авто. Трюк совершался прямо на газоне.Пока снег полностью не растаял, местные жители ищат различные развлечения. Так в группе «ДТП и ЧП Петербург» были опубликованы фотографии, где видны причудливые узоры, которые оставили колеса автомобиля. Неизвестно где именно, но участники группы отмечают, что событие было в Санкт-Петербурге. Очевидцы пишут, что экстремальные «следы» оставила марка машины «Infiniti». Отмечается, что владелец авто остался инкогнито. .Группа ландшафтных дизайнеров переходит в рукопашную по отношению к этому экстремалу, – пошутила в своем комментарии Настя Гройсман.Пока большинство пользователей пишут под фото шутливые комментарии, другие выражают подозрения в том, что дрифт совершил хозяин данного авто. Их главный довод – машину с профессиональным вождением не запечатлели на видео.