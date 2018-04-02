В Ставрополье водитель без прав сбил 7-летнюю школьницу

1 апреля в Ставрополье 39-летний водитель, управляющий транспортным средством с просроченными водительскими правами, сбил 7-летнюю девочку. Пострадавшая доставлена в больницу с травмами головы и шеи.

В Ставрополье 1 апреля 39-летний мужчина, управляющий своим легковым автомобилем имея при себе только просроченное водительское удостоверение, сбил девочку 7 лет, которая выбежала на проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшую школьницу госпитализировали с травмами головы и шеи. Водитель травм не получил.Правоохранительные органы рассматривают вопрос ответственности для родителей, которые оставили ребенка без присмотра. В отношении водителя составили административный протокол.Ранее стало известно, что в одном из магазинов Ставрополья взрослый человек подрался с 14-летним подростком из-за бесплатной игрушки, которую тот взял «не по списку». Мужчина успел скрыться с места происшествия до прибытия сотрудников полиции.