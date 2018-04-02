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| | В Сочи эвакуируют людей из горящего дома

В Сочи эвакуируют людей из горящего дома

Сегодня, 18:57
В Сочи загорелся пятиэтажный жилой дом, его жильцов сейчас эвакуируют. Об этом пишут СМИ со ссылкой на МЧС.

В Сочи эвакуируют людей из горящего дома

 

Горит дом в центральной части курортного города. Местные спасатели занимаются эвакуацией населения из помещения. По данным работников МЧС, в результате пожара никто из людей не погиб и не пострадал. Как предположили в ведомстве, возгорание возникло в мансардной части пятиэтажки. На месте аварии трудится оперативная бригада гарнизона Сочи. Площадь воспламенения составляет 500 квадратных метров.

Как утверждают свидетели происходящего, огонь такой мощный, что его несложно заметить издалека. В соцсетях сообщают, что пожарные тушат возгорание, данная операция затруднена, по причине сильного ветра пламя очень быстро продвигается. Все подробности сейчас выясняются российской прессой.
Никита Готский
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