Российский турист погиб в горах Индии

Российского туриста нашли в горах Индии. Парень ушел в горы, отправил снимок и пропал.

Отдыхающий турист погиб возле индийского города Ришикеш, он пропал 25 марта, сегодня его труп обнаружили местные правоохранители. Парень сорвался с горы и разбился насмерть. Мужчина прилетел в Индию за неделю до кончины. Он занимался йогой, в связи с чем отправился в эту страну, дабы получить новые знания и больше читать индийские мантры.

Никита Готский

Родственники не могли созвониться с туристом после 25 марта. В тот день утром он явился в населенный пункт и поселился в гостиницу. Далее любитель йоги отправился в сторону гор Бхадаши, откуда прислал родным фотоснимок и пропал. Его начали разыскивать на следующий день после того, как он не появился в отеле, после этого полиция нашла его тело. Сестра мужчины вылетела в Индию для перевозки трупа в Россию.