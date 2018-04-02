Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель «Роскосмос» создает систему для предотвращения ДТП в космосе В Сочи эвакуируют людей из горящего дома Российское приложение бьет рекорды скачиваний в App Store и Google Play Украинского тяжелоатлета Пелешенко отстранили из-за допинга Плохая примета: Пропуск предшествовал гибели Юрия Гагарина В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера В Сети появился архивный снимок Сергея Лазарева подростковых времён Snapchat разыграл своих пользователей в День дурака Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон Малкин заработал удаление во время матча НХЛ и повздорил с Кузнецовым Google разрабатывает бюджетный смартфон Pixel на Android Oreo
| | Российский турист погиб в горах Индии

Российский турист погиб в горах Индии

Сегодня, 18:37
Российского туриста нашли в горах Индии. Парень ушел в горы, отправил снимок и пропал.

Российский турист погиб в горах Индии

 

Отдыхающий турист погиб возле индийского города Ришикеш, он пропал 25 марта, сегодня его труп обнаружили местные правоохранители. Парень сорвался с горы и разбился насмерть. Мужчина прилетел в Индию за неделю до кончины. Он занимался йогой, в связи с чем отправился в эту страну, дабы получить новые знания и больше читать индийские мантры.

Российский турист погиб в горах Индии

 

Родственники не могли созвониться с туристом после 25 марта. В тот день утром он явился в населенный пункт и поселился в гостиницу. Далее любитель йоги отправился в сторону гор Бхадаши, откуда прислал родным фотоснимок и пропал. Его начали разыскивать на следующий день после того, как он не появился в отеле, после этого полиция нашла его тело. Сестра мужчины вылетела в Индию для перевозки трупа в Россию.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В горах Абхазии пропал российский турист
В горах Абхазии пропал российский турист

В горах Абхазии пропал российский турист, в настоящее время ведутся его поиски. Об этом сегодня, 26 июля, заявил министр по ЧС государства Лев Квициния. 

В Турции несовершеннолетний россиянин рухнул со скалы и разбился насмерть
В Турции несовершеннолетний россиянин рухнул со скалы и разбился насмерть

В Турции, а именно, на курорте Анталья, со скалы рухнул несовершеннолетний из РФ. Сообщается, что пострадавший турист отправился со своими родными на прогулку

Турист сорвался с горы
Турист сорвался с горы

В Белорецком районе Башкирии, прямо возле подножья горы было обнаружено тело двадцати двух летнего туриста из Уфы.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости