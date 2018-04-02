В обрушившемся доме в Саратове могут быть люди - Кинологи

В Саратове рухнул нежилой 4-х этажный дом №10. Сообщение о происшествии спасателям поступило в 15:50.

Горспасом было подтверждено, что строение на улице Киевская в Заводском районе расселено. В данный момент на месте идут спасательно-поисковые работы. Точной информации о нахождении в здании людей нет. Однако кинологи с собаками, которые обследовали завалы, утверждают, что под обломками могут находиться подростки или охотники за металлом. Опасная территория будет огорожена.Между тем, в Воронеже начинает постепенно разрушаться трёхэтажный дом №116 на улице 45 Стрелковой дивизии. Сегодня было обнаружено, что от дома отвалился балкон. Дом, которому уже 70 лет, нуждается в капитальном ремонте. В частности, требуется замена всех систем. Ремонт должен начаться в 2022 году. В доме живет 16 семей, которые не обладают достаточными финансами для ремонта здания.