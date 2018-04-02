Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Дмитрий Дмитренко отказывается прощать сестру Ольги Рапунцель «Роскосмос» создает систему для предотвращения ДТП в космосе В Сочи эвакуируют людей из горящего дома Российское приложение бьет рекорды скачиваний в App Store и Google Play Украинского тяжелоатлета Пелешенко отстранили из-за допинга Плохая примета: Пропуск предшествовал гибели Юрия Гагарина В Латвии Адольф Гитлер популярнее Гарри Поттера В Сети появился архивный снимок Сергея Лазарева подростковых времён Snapchat разыграл своих пользователей в День дурака Nokia перезапустит ещё один культовый ретро-телефон Малкин заработал удаление во время матча НХЛ и повздорил с Кузнецовым Google разрабатывает бюджетный смартфон Pixel на Android Oreo
| | В обрушившемся доме в Саратове могут быть люди - Кинологи

В обрушившемся доме в Саратове могут быть люди - Кинологи

Сегодня, 18:06
В Саратове рухнул нежилой 4-х этажный дом №10. Сообщение о происшествии спасателям поступило в 15:50.

В обрушившемся доме в Саратове могут быть люди - Кинологи

 

Горспасом было подтверждено, что строение на улице Киевская в Заводском районе расселено. В данный момент на месте идут спасательно-поисковые работы. Точной информации о нахождении в здании людей нет. Однако кинологи с собаками, которые обследовали завалы, утверждают, что под обломками могут находиться подростки или охотники за металлом. Опасная территория будет огорожена.

Между тем, в Воронеже начинает постепенно разрушаться трёхэтажный дом №116 на улице 45 Стрелковой дивизии. Сегодня было обнаружено, что от дома отвалился балкон. Дом, которому уже 70 лет, нуждается в капитальном ремонте. В частности, требуется замена всех систем. Ремонт должен начаться в 2022 году. В доме живет 16 семей, которые не обладают достаточными финансами для ремонта здания.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Недалеко от Вроцлава рухнул двухэтажный жилой дом, есть пострадавшие
Недалеко от Вроцлава рухнул двухэтажный жилой дом, есть пострадавшие

Недалеко от Вроцлава рухнул двухэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.

В Саратове в пожаре погиб 64-летний мужчина
В Саратове в пожаре погиб 64-летний мужчина

Вечером 29 ноября в Саратове произошел пожар в одноэтажном доме, расположенном по улице Некрасова. В результате происшествия погиб 64-летний мужчина.

В Саратове загорелся трёхэтажный дом
В Саратове загорелся трёхэтажный дом

В данный момент в Саратове горит « ярким пламенем» последний этаж дома по адресу улица Московская 39. Трёхэтажный дом загорелся при невыясненных

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости