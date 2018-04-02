В Днепропетровской области вандалы остановили электричку для граффити

Вчера в Днепропетровской области группа вандалов в балаклавах остановила электричку и принялась разрисовывать ее. Об этом рассказали в компании «Укрзализныця».

Никита Готский

Инцидент произошел в половине девятого утра на перегоне Каменское-Баловка. Злоумышленники не дали возможности помощнику машиниста восстановить давление в тормозной системе, пока не разрисовали граффити все вагоны электропоезда. В результате был вынужден стоять около 22 минут, до конечной остановки он прибыл, опоздав на 19 минут.Как стало известно в пресс-службе организации, пострадавший электропоезд временно не будет курсировать по своему маршруту, пока рабочие не смоют краску. Цена этой операции составит 200 000 гривен.Ранее в Ленинградской области задержали вандалов, рисовавших электрички в Новолисино. Они попались в момент «художественного процесса», одному из них 22 года он студент ВУЗ, его сообщники нигде не учатся.