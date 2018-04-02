В Воронеже эвакуировали детский сад из-за подозрительного запаха

Детей из детского сада Воронежа 2 апреля эвакуировали из здания. Причиной эвакуации стал странный запах, который ощутила заведующая детским образовательным учреждением.

2 апреля заведующей одного из детских садиков города Воронеж было принято решение об эвакуации воспитанников из-за подозрительного запаха в помещении. Около 10 утра детей вывели на улицу, а кроме того была вызвана спасательная служба. Накануне проводилась дезинфекция в подвале дома, в котором находится детский садик. Эвакуированных воспитанников дошкольного образовательного учреждения разместили в ближайшем детском садике, остальных увели домой родители.Администрация Воронежа проинформировала, что необходимые анализы из детского садика уже сделаны и будут готовы к вечеру текущего дня. О результатах проверки оповестят Роспотребнадзор. Сам садик не будет работать в течение двух дней. Службы, ответственные за дезинфекцию, будут оповещены о произошедшем, с ними проведут работу для предотвращения аналогичных инцидентов в будущем.