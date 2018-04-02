Обезьяна свободно разгуливала на дороге в Краснодаре

В Краснодаре большая обезьяна шокировала прохожих и автомобилистов на ул. Октябрьской. Примату каким-то образом удалось сбежать из цирка.

После того, как обезьяна сбежала из "Королевского цирка Гии Эрадзе”, животное стало разгуливать по проезжей части возле автобусной остановки. Очевидцы выложили в интернет это происшествие, сняв на камеры. В данный момент обезьяна Ричард поймана. Также сообщили, что с ней все хорошо.Между тем, 20 марта в Башкирии был найден на дороге замерзший насмерть крокодил. Сначала тело приняли за обычный камень, но приехав к той же дороге на другой день, обнаружилось, что это настоящая рептилия. Брать его не стали, но, вернувшись снова на то место, рептилия куда-то пропала. Очевидец думает, что тело могли утащить собаки, или же его нашли иные люди.По мнению пользователей соцсетей, крокодил мог попасть на дорогу, сбежав из передвижного зоопарка.