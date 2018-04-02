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| | Жителей Омска испугал ползающий по дороге голый «Голлум»

Жителей Омска испугал ползающий по дороге голый «Голлум»

Сегодня, 16:43
В Омске произошел необычный инцидент. Накануне вечером по дороге одной из улиц ползал и ругался матом голый мужчина. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

Жителей Омска испугал ползающий по дороге голый «Голлум»

 

Вечером 1 апреля на улице Завертяева в Омске появился странный голый мужчина. Он ползал по дороге и нецензурно выражался в сторону мимо проезжающих автомобилей. Некоторые свидетели ситуации утверждают, что мужчина громко кричал. Кто-то из водителей сжалился над виновником ситуации и решил прикрыть его курткой, так как на улице был 10-градусный мороз. Мужчина не принял помощи и с «дикими криками» начал отползать. Вскоре его забрали медики скорой помощи.

 

Сведения о происшествии тут же распространились в Сети. Пользователи выдвинули свои теории о причинах инцидента. Многие считают, что мужчина находился под наркотиками или алкоголем, некоторые посчитали, что это розыгрыш. Пользователи сравнили мужчину с Голлумом из «Властелина колец».
Виктория Озерова
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