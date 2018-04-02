На детском празднике в Ярославле побили «Дарта Вейдера»

Полиция города Ярославль приступила к проверке инцидента, во время которого в кафе на детском дне рождения завязалась драка. Из-за потасовки доставили в леченое учреждение аниматора, выступавшего в образе Дарта Вейдера, и родителя одного из детей.

Сотрудники полиции Ярославля начали проверять инцидент, в ходе которого двоих доставили в больницу. Дело в том, что на детском празднике, который проходил в кафе города, началась драка между родителями и приглашенным аниматором.Все началось с того, что организаторам праздника не понравилось поведение детей, о чем они незамедлительно сообщили их родителям. Тут же возник и денежный вопрос: организаторы требовали оплатить реквизит, который стащили дети. Родителей не устроила сумма, на которой настаивали аниматоры.В результате конфликта и началось рукоприкладство, из-за которого пострадал аниматор, который работал на празднике в образе киногероя Дарта Вейдера из киновселенной «Звездных войн». Избивали его отец ребенка, чей день рождения отмечали, и его друг.