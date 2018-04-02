На северо-западе Москвы скорая столкнулась с BMW

Накануне в Москве произошел инцидент с участием машины скорой помощи. Уточняется, что автомобиль экстренной службы столкнулся с BMW со спецномерами в северо-западной части столицы.

Виктория Озерова

1 апреля в районе станции метро «Щукино» Москвы произошло ДТП. Иномарка со спецномерами совершала разворот на перекрестке. В это же время по трассе двигалась машина скорой помощи. BMW и автомобиль экстренной службы не смогли «разойтись», в результате чего произошло столкновение. После этого автомобили остановились посреди трассы.Аварию удалось зафиксировать камерами наблюдения. О подробностях происшествия СМИ пока неизвестно. Официальными комментариями от правоохранительных служб СМИ также пока не располагают.