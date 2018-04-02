Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Ученый «тренд»: Может ли Венера быть обитаемой? Лену Миро заподозрили в фашистских взглядах из-за неприязни к чеченцам На детском празднике в Ярославле побили «Дарта Вейдера» «Урод с губами»: Наталью Штурм назвали актрисой дешёвого порно Тюменцы занимаются физкультурой на пешеходном переходе Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит старший сын Олега Табакова Наташа Королёва рассказала о разводе с Тарзаном Фанаты «Звездных войн» предложили замену Кэрри Фишер на роль Леи Украинские журналисты заметили позиции военных на Донбассе Новый природный феномен погубит Землю В РФ заработает программа trade-in для iPad Жительницу Ростова приговорили к 10 годам заключения за убийство сестры
| | На северо-западе Москвы скорая столкнулась с BMW

На северо-западе Москвы скорая столкнулась с BMW

Сегодня, 15:54
Накануне в Москве произошел инцидент с участием машины скорой помощи. Уточняется, что автомобиль экстренной службы столкнулся с BMW со спецномерами в северо-западной части столицы.

На северо-западе Москвы скорая столкнулась с BMW

 

1 апреля в районе станции метро «Щукино» Москвы произошло ДТП. Иномарка со спецномерами совершала разворот на перекрестке. В это же время по трассе двигалась машина скорой помощи. BMW и автомобиль экстренной службы не смогли «разойтись», в результате чего произошло столкновение. После этого автомобили остановились посреди трассы.

 

Аварию удалось зафиксировать камерами наблюдения. О подробностях происшествия СМИ пока неизвестно. Официальными комментариями от правоохранительных служб СМИ также пока не располагают.
Виктория Озерова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Москве столкнулась карета скорой помощи с Porsche
В Москве столкнулась карета скорой помощи с Porsche

26 сентября в центральной части Москвы машина скорой помощи столкнулась с внедорожником Porsche. Есть пострадавшие.

На западе Москвы легковушка столкнулась с машиной скорой помощи
На западе Москвы легковушка столкнулась с машиной скорой помощи

В пятницу, 27 мая, в западной части Москвы произошло ДТП, участниками которого стали машина скорой помощи, а также легковой автомобиль. В результате инцидента,

На северо-западе Москвы легковой автомобиль врезался в машину «скорой помощи»
На северо-западе Москвы легковой автомобиль врезался в машину «скорой помощи»

В Москве, а именно в северо-западной части столицы, сегодня утром, 3 декабря, легковой автомобиль врезался в машину «скорой помощи». Происшествие зафиксировали

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости