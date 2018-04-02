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| | В Саратове на Слонова трактор провалился в глубокую яму-ловушку

В Саратове на Слонова трактор провалился в глубокую яму-ловушку

Сегодня, 15:50
На улице Слонова в Саратове снегоуборочный трактор попал в глубокую яму-ловушку.

В Саратове на Слонова трактор провалился в глубокую яму-ловушку

 

Неприятность с коммунальной техникой произошла на улице Слонова, недалеко от пересечения с улицей Университетской. По словам очевидцев, трактор провалился правым задним колесом в немаленький провал на асфальте. Яма оказалась настолько глубокой, что двигательный отсек транспортного средства коснулся асфальта. Фото застрявшего трактора один из пользователей соцсети «ВКонтакте» опубликовали в группе «Саратов онлайн». Несмотря на мощность трактора, водитель не смог вызволить свой транспорт самостоятельно.

Многие пользователи не стали удивляться увиденному, так как в городе часто фиксируются случаи попадания автомобилей в ямы на дорогах. Глубину дорожных преград часто недооценивают водители, так как выбоины заполнены водой. Такие инциденты происходят практически по всему городу.
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