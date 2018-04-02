В Ставрополе 14-летнего подростка побил взрослый мужчина из-за акционной игрушки

В магазине Ставрополя взрослый мужчина начал избивать подростка 14 лет из-за игрушки, которая бесплатно отдавалась по акционному предложению. После избиения мужчина скрылся до прибытия полиции.

В магазине Ставрополя очевидцы стали свидетелями пугающей картины – взрослый мужчина начал бить по лицу молодого человека, которому не больше 14 лет. Посетители магазина рассказывают, что избиение сопровождалось нецензурной бранью, а было вызвано оно тем, что подросток хотел взять бесплатную игрушку «не по списку». Этим же списком мужчина и бил подростка по лицу вначале, а потом драка завязалась на парковке у магазина. После драки мужчина скрылся до того, как прибыли сотрудники полиции.1 апреля стало известно, что в Ставрополье 39-летний мужчина без водительских прав сбил 7-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть в неположенном месте. Школьницу госпитализировали в больницу с травмами головы и шеи, водитель легкового автомобиля не пострадал.