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| | В Туле нашли 30 гробов с останками местных жителей

В Туле нашли 30 гробов с останками местных жителей

Сегодня, 15:22
Представители тульских СМИ рассказали о продолжающихся раскопках, что происходят на Крестовоздвиженской площади. Там, как известно, обнаружили около 30 гробов, в которых находились горожане, останки которых ученые датировали XVII веком.

В Туле нашли 30 гробов с останками местных жителей

 

На данный момент проводится расчистка, потому не исключается, что это не последние обнаруженные гробы. Установить класс граждан пока что не является возможным, но специалисты уже точно говорят, что это именно городские жители. В пресс-службе администрации Тулы отмечают, что найденные на месте гробы и останки, вероятнее всего, связаны с чумными захоронениями.

Особенностями захоронениями является форма гробов. Выполнены они из цельных стволов дуба в виде так называемых колод. На исследуемом участке похоронены взрослые и дети. Помимо этого, на погосте исследователи смогли найти также медные нательные крестики, остатки одежды и обувь.

Деревянные гробы обычно крайне быстро истлевают и все, что они них остается это отметки в земле и изменение цвета почвы в местах разложившегося дерева. Останки решено было передать антропологам, которые тщательно изучат находку и установят, какой образ жизни вели люди, которым принадлежат останки.
Николай Офицеров
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