Тюменцы занимаются физкультурой на пешеходном переходе

Как утверждают завсегдатаи тюменской группы, похожая ситуация уже происходила в других районах города. Один из них как-то замечал такое, но только на дороге у железнодорожного вокзала.
Тюменцы по-разному трактовали происходящее. Кто-то из них утверждал, что это молодые ЗОЖники, другие обвиняли "хайп”. Среди недовольных высказывалось мнение, что на пешеходном переходе нельзя проводить подобные занятия, довольные же оправдали молодых парней, что они не проводят время в подъезде в алкогольном опьянении.
Отметим, В Ростове-на-Дону на проезжей части девушка стала зажигательно танцевать удивляя водителей. Танцовщица в ответ на гудки машин стала танцевать еще активнее. В интернете утверждают, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения.
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