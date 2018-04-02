Мнения

"Я обескуражена": Лена Миро назвала главных виновников трагедии в Кемерово

Всемирно известная скандальная блоггерша Лена Миро выразила свое мнение в Сети по поводу категорий…

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Ученый «тренд»: Может ли Венера быть обитаемой? Лену Миро заподозрили в фашистских взглядах из-за неприязни к чеченцам На детском празднике в Ярославле побили «Дарта Вейдера» «Урод с губами»: Наталью Штурм назвали актрисой дешёвого порно Тюменцы занимаются физкультурой на пешеходном переходе Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит старший сын Олега Табакова Наташа Королёва рассказала о разводе с Тарзаном Фанаты «Звездных войн» предложили замену Кэрри Фишер на роль Леи Украинские журналисты заметили позиции военных на Донбассе Новый природный феномен погубит Землю В РФ заработает программа trade-in для iPad Жительницу Ростова приговорили к 10 годам заключения за убийство сестры
| | Тюменцы занимаются физкультурой на пешеходном переходе

Тюменцы занимаются физкультурой на пешеходном переходе

Сегодня, 14:59
Несколько людей, которые шли через пешеходный переход, вдруг стали заниматься физическими упражнениями. О странной ситуации на перекрестке улиц Ленина и Челюскинцев поведал пользователь соцсетей с ником Photokopi Max.

Тюменцы занимаются физкультурой на пешеходном переходе

 

Как утверждают завсегдатаи тюменской группы, похожая ситуация уже происходила в других районах города. Один из них как-то замечал такое, но только на дороге у железнодорожного вокзала.

Тюменцы по-разному трактовали происходящее. Кто-то из них утверждал, что это молодые ЗОЖники, другие обвиняли "хайп”. Среди недовольных высказывалось мнение, что на пешеходном переходе нельзя проводить подобные занятия, довольные же оправдали молодых парней, что они не проводят время в подъезде в алкогольном опьянении.

Отметим, В Ростове-на-Дону на проезжей части девушка стала зажигательно танцевать удивляя водителей. Танцовщица в ответ на гудки машин стала танцевать еще активнее. В интернете утверждают, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Ростове маму с малышкой сбили на пешеходном переходе
В Ростове маму с малышкой сбили на пешеходном переходе

Во вторник 7 ноября в Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo, водитель которого допустил наезд на пешеходов - молодую маму с

В Уфе «КамАЗ» сбил ребенка на пешеходном переходе
В Уфе «КамАЗ» сбил ребенка на пешеходном переходе

В Уфе «КамАЗ» сбил ребенка на пешеходном переходе. Десятилетний ребенок попал под колеса грузовика на перекрестке улиц Новороссийской и Левитана.

В Ростове мужчина сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку
В Ростове мужчина сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку

В Ростове-на-Дону мужчина за рулем ВАЗа сбил на пешеходном переходе девочку 10-ти лет по улице Шеболдаева. Прессе об этом сообщили сотрудники пресс-службы УМВД

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости