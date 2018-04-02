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| | В Иркутске возбудили дело после смерти 4-месячной дочки ВИЧ-диссидентки

В Иркутске возбудили дело после смерти 4-месячной дочки ВИЧ-диссидентки

Сегодня, 14:15
Следственным комитетом России по Иркутской области в связи со смертью 4-месячного ребенка ВИЧ-инфицированной женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Иркутске возбудили дело после смерти 4-месячной дочки ВИЧ-диссидентки

 

В феврале в Ивано-Матренинской больнице от пневмонии скончалась новорожденная девочка. СК проводит все необходимые экспертизы для выяснения обстоятельств смерти ребенка. Пневмоцистную пневмонию вызывают дрожжеподобные грибы, и наблюдается она в основном у носителей ВИЧ- и СПИД-инфекции. Следствием установлено, что родительница младенца, которая была больна ВИЧ, не лечилась и не лечила своего ребенка.

По словам пресс-секретаря Иркутского областного центра СПИД Василия Бучинского, 28-летняя мать умершей девочки живет в гражданском браке с мужчиной, который также является ВИЧ-инфицированным. Они являются теми, кто не верит в вирус иммунодефицита человека - ВИЧ-диссидентами. У пары также есть двое детей-школьников. Болезнь у ВИЧ-диссидентки была выявлена около пяти лет назад. Она отказалась от лечения и от проведения профилактики передачи вируса будущему ребенку. Даже после родов женщина отказалась от всех обследований и лечения. По словам Бучинского, врачи не один раз подавали иск с целью защитить права дочери женщины, но им суд отказывал.
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