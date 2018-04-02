Медвежонок на трассе в Сочи едва не попал под машину

В конце марта на трассе между Сочи и Красной Поляной появился медвежонок. Зверь едва не спровоцировал ДТП, почти оказавшись под колесами машины.

Виктория Озерова

Один из таксистов Сочи стал свидетелем необычного инцидента. На трассе между городом и Красной Поляной разгуливал медвежонок. Перебегая дорогу, зверь едва не угодил под колеса машины. Животному удалось быстро скрыться на обочине, не получив никаких ранений. Необычную вечернюю прогулку медвежонка заснял видеорегистратор. Ролик появился на видеохостинге YouTube. Судя по дате на кадрах, произошел инцидент вечером 29 марта.Напомним, что это не первый подобный инцидент в Сочи. В прошедшем месяце туристы увидели семью медведей около трасс горнолыжного курорта. Биологи отмечают, что медведи начали выходить из спячки раньше из-за погодных аномалий.