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| | В Ростове «человек-невидимка» пытался украсть автомобиль с заправки

В Ростове «человек-невидимка» пытался украсть автомобиль с заправки

Сегодня, 14:08
Забывший поставить свой автомобиль на ручник водитель едва не лишился своего транспортного средства прямо в центре города. На видео можно отчетливо разглядеть, как автомобилист оставил салон машины на заправке и решил отлучится по делам, а по возвращении его ожидал уже крайне неприятный сюрприз, ведь машина начала ехать задним ходом. В виду этого в социальных сетях начали активно шутить о человеке-невидимке, пытавшемся совершить кражу.

В Ростове «человек-невидимка» пытался украсть автомобиль с заправки

 

Вероятно, автомобиль разбился бы вдребезги и спровоцировал бы серьезное ДТП, но всего этого удалось избежать из-за бордюра, преградившего движение транспортному средству.

«Произошло все на заправке на Орбитальной. В момент, когда выходите из машины, обязательно убедитесь в том, что ваш автомобиль поставлен на ручник или на скорость», - заявил автор видео в публичном сообществе «ВКонтакте» «Ростов Главный».
Пользователи сразу начали шутить, что подобные инциденты это проделки «человека-невидимки». В социальных сетях некоторые также отметили, что из-за плотности транспортного потока и грубости участников автомобильного движения из головы может вылететь что угодно, но тем не менее, водителям следует быть внимательнее, прежде чем они покидают свой автомобиль.
Николай Офицеров
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