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| | Узбеки отправляют в Россию радиоактивные посылки

Узбеки отправляют в Россию радиоактивные посылки

Сегодня, 13:40
Совместно с сотрудниками государственной «Почты России» Федеральная таможенная служба смогла перехватить на государственной границе страны радиоактивную посылку, о чем говорится в официальном сообщении пресс-службы государственной компании.

Узбеки отправляют в Россию радиоактивные посылки

 

Опасная посылка была обнаружена в Москве в ходе проверки груза, поступившего из аэропорта Домодедово. Ее предельный радиационный фон был превышен более чем в десять раз. В результате удалось обнаружить, что источником опасного излучения стало отправление из Узбекистана, незамедлительно изолированное от остального багажа и помещенное в защитный контейнер.

На место были вызваны специалисты службы безопасности государственной компании, а также Федеральная таможенная служба. Они занялись досмотром посылки, в которой обнаружили барометр. Данные отправителя и получателя переданы в правоохранительные органы. В компании утверждают, что вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся у компании на особом контроле.

Стоит напомнить, что недавно в «Почте России» разразился очередной скандал с воровством. 30 марта сообщалось, что сотрудница компании воровала пенсии у мертвых стариков.
Николай Офицеров
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