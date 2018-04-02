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| | В Подмосковье посетитель ресторана пытался устроить пожар

В Подмосковье посетитель ресторана пытался устроить пожар

Сегодня, 13:00
В ресторане из города Орехово-Зуево посетитель, разозленный от плохого качества обслуживания, решил испортить имущество заведения.

В Подмосковье посетитель ресторана пытался устроить пожар

 

Негодующий клиент совершил поджёг мебели, выместив на них злость. Служащие ресторана проявили весьма необходимую расторопность и потушили огонь.

Успокоить взбешенного человека сумели охранники, которые приехали на место инцидента. В полицию пока что никто не обращался, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по московской области. В данный момент устанавливаются все обстоятельства этого неоднозначного происшествия.

Отметим, что несколько дней назад в ресторане "Старый амбар” в Казани произошел пожар, который охватил 450 квадратных метров. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 22:39. Все клиенты успели покинуть ресторан. Пожарной службой пожар был потушен.
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