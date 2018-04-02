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| | Австралиец с ножом в спине решил выпить пива перед поездкой в больницу

Австралиец с ножом в спине решил выпить пива перед поездкой в больницу

Вчера, 22:40
После полученного ножевого ранения при драке австралиец решил не спешить в больницу и зашел в бар выпить пива.

Австралиец с ножом в спине решил выпить пива перед поездкой в больницу

 

Уличная драка произошла в австралийском прибрежном районе Саншайн-Кост штата Квинсленд. Двое друзей что-то не поделили, отдыхая в пабе, и начали драться. Разборки продолжились на улице после того, как их выгнали из заведения. Мужчина получил от друга нож в спину. Пострадавший не торопился отправляться за медицинской помощью. Он неспешно вернулся в бар и заказал бокал пива. Только после того, как опустошил пинту с напитком, мужчина отправился в больницу.

Как отметили правоохранители Квинсленда, уровень алкоголя в крови пострадавшего был высоким. Кроме того, полицейские заявили, что мужчина с ножом в спине не стал выдвигать никаких обвинений против своего обидчика-товарища.
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