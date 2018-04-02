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Очевидцы сообщают о взрыве на петербургской ТЭЦ-14

Сегодня, 12:44
На просторах социальных сетей в Санкт-Петербурге начали циркулировать слухи о том, что на одной из подстанций ТЭЦ-14 произошла серьезная авария. Некоторые пользователи рассказали о том, что слышали громкий хлопок и взрыв со стороны предприятия.

Очевидцы сообщают о взрыве на петербургской ТЭЦ-14

 

Также отмечается, что в Красносельском районе на несколько секунд отключилось электричество. Об этом сообщают очевидцы. По их сведениям, прямо перед этим раздался описанный громкий хлопок и последовавшая за этим вспышка, похожая на разряд молнии. Инцидент произошел в районе 23:00 1 апреля вблизи ТЭЦ-14.

Представители пресс-службы ПАО «ТГК-1» данную информацию опровергают и отмечают, что сбоев в работе подстанции зафиксировано не было. Официальные источники также отрицают факт того, что на ТЭЦ-14 проводятся работы ремонтного характера, а электричество поступает к местным жителям согласно резервной схемы. В системе перебоев установлено не было, а потому ТЭЦ продолжает работать в привычном режиме.

По информации от ведомства ГУ МЧС по региону, авария все же была. Причиной послужило произошедшее короткое замыкание. Последствия, однако, все же остаются неизвестными.
Николай Офицеров
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