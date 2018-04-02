Задержанных участников акции против свалки "Ядрово" отпустили

Заблокированных участников произошедшего автомобильного пробега против свалки "Ядрово", что в Волоколамском районе, решено было отпустить без дальнейшего привода в полицию. Информацией об этом, со ссылкой на представителей инициативной группы активистов, поделились представители отечественных СМИ.

Николай Офицеров

Началась акция после очередного митинга в Волоколамске и была организована местными водителями, которые пытались привлечь внимание к проблемам со свалкой. Полиция, как отметили активисты, задержала участников пробега на Новорижском шоссе более чем на пять часов.В группе противников мусорного полигона на просторах социальных сетей утверждают также, что участников автомобильного пробега отпустили.Помимо этого, сообщается, что из правоохранительных органов без составления протоколов отпущены также десять задержанных участников митинга. Очередной митинг за закрытие полигона "Ядрово", а также отставку губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялся 1 апреля в центре Волоколамска. Число участников власти оценили более чем в 6 тысяч человек. Один из организаторов акции Артем Любимов был задержан еще до начала митинга.