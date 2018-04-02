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| | В Кемерово устраняют прорыв трубопровода с горячей водой

В Кемерово устраняют прорыв трубопровода с горячей водой

Сегодня, 12:16
Поломку трубопровода теплосети в Кемерово постепенно утилизируют. Об этом сообщают в теплосетевой компании города.

В Кемерово устраняют прорыв трубопровода с горячей водой

 

Инцидент произошел сегодня утром. Жители кузбасской столицы увидели на распутье Волгоградской и Ленина огромный фонтан воды и пара из-под земли. Причиной повреждения оказалось повреждение трубопровода.

На место выехали местные коммунальщики. Этот участок теплотрассы был ими оперативно отключен. В результате происшествия никто из людей не пострадал, сама авария никаким образом не скажется на населении, ограничение на потребление горячей воды вводиться не будет. На месте инцидента трудятся две бригады по восстановлению трубопровода, а также шесть единиц специального оборудования. Работы планируют закончить до девяти вечера.
Никита Готский
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