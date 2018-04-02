В Москве мужчина расстрелял двор из окна своей квартиры

Представители правоохранительных органов произвели задержание мужчины, который начал стрельбу из ружья из окна собственной квартиры на севере Москвы. В результате происшествия никто не пострадал. В отношении стрелка было возбуждено уголовное производство, связанное с хулиганством.

Николай Офицеров

В операции по задержанию принимали участие сотрудники правоохранительных органов и спецназа Росгвардии СОБР. Информация об этом сообщается на официальном сайте городского управления МВД РФ.», - отмечается в сообщении.Полиция отмечает, что мужчина вместе со своими приятелями распивал спиртные напитки, после чего схватил ружье и четыре раза выстрелил из окна во двор. К счастью, в результате происшествия никто ранений не получил.