В Москве мужчина расстрелял двор из окна своей квартиры

В операции по задержанию принимали участие сотрудники правоохранительных органов и спецназа Росгвардии СОБР. Информация об этом сообщается на официальном сайте городского управления МВД РФ.
«Поступило сообщение, связанное со стрельбой в квартире по адресу: улица 3-я Радиаторская, дом 5/1. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, совместно с сотрудниками СОБР задержали мужчину 1986 года. Выяснилось, что постоянной работы у него нет, зарегистрирован он был в этой квартире», - отмечается в сообщении.
Полиция отмечает, что мужчина вместе со своими приятелями распивал спиртные напитки, после чего схватил ружье и четыре раза выстрелил из окна во двор. К счастью, в результате происшествия никто ранений не получил.
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