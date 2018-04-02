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| | У Госдумы задержали активистку с картонной фигурой Слуцкого

У Госдумы задержали активистку с картонной фигурой Слуцкого

Сегодня, 11:42
Возле Госдумы полиция задержала активистку с картонной фигурой депутата Леонида Слуцкого, обвиняемого в домогательствах. Об этом прессе рассказала сама общественница.

У Госдумы задержали активистку с картонной фигурой Слуцкого

 

По словам девушки, ее отвезли в Тверское ОВД, добавляя, что она вела себя тихо возле корпуса парламента. В полицейскую машину активистку поместили вместе с лицами, оказывающими поддержку Слуцкому. Как предполагается, картонную фигуру парламентария далее задействуют в митингах, которые должны пройти на этой неделе.

 

В конце зимы ряд отечественных журналисток рассказали о сексуальных домогательствах депутата Слуцкого. Одной их сотрудниц СМИ чиновник предлагал стать его любовницей, называл ласковыми словами и трогал за интимные места. Слуцкий не согласен с такими обвинениями, называя их провокацией. Думская комиссия по этике оправдывает депутата, заявив, что в его действиях нет ничего противозаконного. Кремль считает, что президент Владимир Путин не обязан решать конфликты власти и прессы.
Никита Готский
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